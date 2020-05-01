"الكيلو 19".. وثائقي عن سقوط أول حصون بارليف على قناة "الثقافة"

تحتفل وزارة الثقافة، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك ضمن برنامج فعاليات الأجندة الرقمية خلال الشهر المعظم.

وتبث وزارة الثقافة، في الخامسة مساء بعد غد الأحد على قناتها بيوتيوب الفيلم الوثائقي "الكيلو 19" من إنتاج المركز القومي للسينما.

ويروي الفيلم الوثائقي إحدى قصص بطولات معركة الكرامة عام 73، من خلال مشاهد حقيقية تتناول تفاصيل سقوط حصن لاهتزانيت الإسرائيلي في زمن قياسي، بعد مرور ساعة واحدة من بداية الحرب، والذي يعد أول حصون خط بارليف وأقواها وسيطرة بواسل قوات اللواء 30 مشاة على منطقة الكيلو 19 وعزلها من جميع الجهات قبل بدء الهجوم الرئيسي.

وفي العاشرة مساءً، تذاع احتفالية غنائية "في حب مصر"، من إنتاج دار الأوبرا، وتتضمن باقة من الأعمال الوطنية الشهيرة بقيادة المايسترو سليم سحاب، ومشاركة كل من محمد الحلو، أحمد عفت، مي فاروق، إيمان عبدالغني، هاني عامر، رحاب مطاوع سماح عباس، كورال أطفال الأوبرا إلى جانب فاصل للموسيقار عمر خيرت والمطربة ريهام عبدالحكيم بقيادة المايسترو ناير ناجي، ويسبقها فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر المجيدة.

كما أتاحت وزارة الثقافة على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت من خلال دار الكتب والوثائق القومية مجموعة نادرة من كنوز الوثائق التاريخية عن انتصارات حرب أكتوبر، وما تبعها من إجراءات وقرارات تكريمًا لأبطالها، إلى جانب ملف أخر عن النصر العظيم في الإصدارات الصحفية.