استئناف النشاط الرياضي في السعودية 21 يونيو.. وتعليق حضور الجماهير

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، رفع تعليق النشاط الرياضي واستئناف الأنشطة الرياضية اعتباراً من يوم 21 يونيو الجاري، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب.

وأكدت وزارة الرياضة السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قرارها جاء بعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد، وأنه يتعين على الاتحادات الرياضية تحديد مواعيد العودة للمنافسات من يوم الثلاثاء 4 أغسطس المقبل، مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافسات، والالتزام بكامل الإجراءات الإرشـادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام القادمة.

وأشارت الوزارة، إلى أنها ستقوم وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحادات الرياضية، بالوقوف على جميع الإجراءات والتدابير الوقائية وآلية تنفيذها والإشراف عليها، حرصاً على سلامة جميع منسوبي القطاعات الرياضية.

وأصدر وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قراراً بتشكيل لجنة تقوم بالإشراف المباشر على آليات عودة النشاط الرياضي وتقييم الوضع بشكل مستمر بالتنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، واتخاذ أي إجراءات لازمة في حينها حفاظاً على سلامة كافة الرياضيين.