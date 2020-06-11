كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي الإصابات في السعودية إلى 112288 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 7.444.644، فيما وصل إجمالي الوفيات 418.126، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.722.560 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

في البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل حالة وفاة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي للوفيات إلى 30 حالة بالإضافة إلى تسجيل 469 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة البحرينية، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الإصابات الجديدة من بينها 220 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 242 حالة لمخالطين لمصابين و 7 حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت الصحة البحرينية، أن إجمالي الحالات المتعافية بلغ 11109 حتى الآن بعد تسجيل 503 حالات، فيما بلغت الحالات القائمة 5061، منها 5048 مستقرة و 13تحت العناية المركزة.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 3717 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليصبح الإجمالي 112288 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 1615 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 77954 حالة.

وأشارت الصحة السعودية، إلى أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 819 حالة وفاة.

وتابعت الوزارة السعودية قائلة، إن الحالات النشطة بلغت 33515، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1693.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 689 إصابة جديدة بكورونا المستجد، منها 334 لعمانيين و355 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 18887 و84 وفاة وتماثل 4329 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 2658، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

قطر تقترب من 74 ألف حالة إصابة بكورونا

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الأربعاء، تسجيل 4 حالات وفاة بكورونا المستجد و 1716 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة القطرية، في بيان، إن الحالات الجديدة ترفع عدد وفيات كورونا المستجد إلى 66 حالة والمصابين إلى 73595 حالة.

وأكدت الصحة القطرية، أن الإصابات الجديدة هي لعمالة وافدة جاءت نتيجة المخالطة.

وذكرت الوزارة القطرية، أن 1844 حالة شفاء ليصل عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 49413 شخصا.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في الإمارات إلى 40507

وفي الإمارات، أعلنت المتحدثة الرسمية عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، إجراء أكثر من 47 ألف فحص جديد كشف عن 603 إصابات جديدة بكورونا المستجد، مشيرة إلى أن هذه الحالات الجديدة تم عزلها، وتتلقى الرعاية الصحية حالياً، وبذلك يصل مجموع الحالات في الدولة 40507، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أن حكومة الإمارات عقدت إحاطة إعلامية جديدة في إمارة أبوظبي، تحدثت فيها الشامسي عن آخر المستجدات والحالات المرتبطة بكورونا المستجد في الدولة، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية ذات العلاقة، معلنة وصول حالات الشفاء في الدولة إلى 24017 حالة وذلك بعد شفاء 1277 حالة جديدة.

وأعلنت السلطات الإماراتية، وفاة شخص من المصابين، ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة 284 حالة، وأشارت الشامسي، إلى أن عدد الحالات المصابة والتي ما زالت تتلقى العلاج بناءً على الأرقام الجديدة بلغ 16206 حالات في الدولة.

ارتفاع إجمالي الإصابات في الكويت إلى 33823

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 683 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 33823 فيما تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع الوفيات المسجلة 275 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة الكويتية، إن حالات الشفاء من الوباء بلغت 23288 بعد تعافي 1126 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن حالات الإصابة الـ683 تضمنت 274 لمواطنين كويتيين و130 لمقيمين من الجنسية الهندية و58 من الجنسية البنجلاديشية و51 من الجنسية المصرية وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأوضح السند، فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 193 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10260 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي، قال المتحدث الكويتي، إن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 345 شخصا.

وذكر السند، أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 2871 مسحة، مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 324373 فحصا.