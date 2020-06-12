محافظ قنا: استرداد 10 أفدنة و4069 مترا مربعا من اراضي أملاك الدولة

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية امن قنا أسفرت عن ازالة 165 حالة تعد، مؤكدا استمرار اعمال ازالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، إن حملات الإزالة نجحت في إزالة 14 حالة تعد بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمراكز نجع حمادي والوقف وقوص بمساحة 4069 مترا مربعا، وإزالة 6 حالات تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمركز قوص بمساحة 10 أفدنة، و8 قراريط و12 سهما، وإزالة 142 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بكافة مراكز المحافظة بمساحة 5 أفدنة و15 قيراطا و17 سهما، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات مخالفة بناء عشوائي بمركزي نجع حمادى والوقف بمساحة 90 مترا مربعا.

وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتى الآن بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 574 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 333 ألف و395 مترا مربعا، و81 حالة تعد بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 151 فدانا و10 قراريط و14 سهما، و2322 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 107 أفدنة و17 قيراطا و2 سهم، و321 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 46823 متر مربع.