نائب محافظ قنا يطمئن على مستوى الخدمات الطبية بوحدة صحة الأسرة بحجازة

أجرى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا جولة تفقدية للوحدة الصحية بقرية حجازة قبلى بمدينة قوص وهى إحدى الوحدات التى تعمل بنظام الـ 24 ساعة، وذلك بهدف الإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من انتظام حضور الأطباء والممرضين بالوحدة.

اطمئن الدكتور حازم عمر على توافر المستلزمات الطبية الوقائية والأدوية والأمصال وإلتزام فريق عمل الوحدة بالحضور والتواجد على مدار اليوم لاستقبال الحالات المرضية من أهالي القرية موجها طبيب الوحدة بحُسن استقبال ومعاملة المرضى ومتابعة استلام الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم من الإدارة الصحية بقوص لتجنب حدوث نقص فى الأدوية التى يحتاجها المرضى.

وأكد نائب المحافظ أن الهدف من الجولات الدورية للوحدات الصحية هو التأكد من حصول المواطنين على كافة الخدمات الطبية بالشكل الذى ينال رضاهم وكذلك الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية لحماية أعضاء الفرق الطبية بكافة الوحدات والمراكز الطبية المختلفة والتأكيد على أهمية الإلتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.