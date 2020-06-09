استرداد 12 ألف متر "أملاك دولة" في الغربية.. وإزالة 1822 تعديا ببني سويف

واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات حملاتها المكبرة، أمس، لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة حيال المتعدين من خلال تحويلهم للنيابات العسكرية.

فى الغربية، شنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة على مستوى قرى ومراكز المحافظة، أسفرت عن تنفيذ ٦٥ قرار إزالة لتعديات على أراضى وأملاك الدولة، وقال الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، إن الحملات نجحت فى إزالة 1166 حالة تعدٍّ ومخالفة بداية من منتصف مارس الماضى، وشملت تعديات على مساحة 12 ألف متر مربع من أملاك الدولة.

وتمكنت حملة مكبرة لمجلس مدينة الإسماعيلية والجمعيات الزراعية من إزالة 8 حالات تعدٍّ بالبناء على الأراضى الزراعية بمنطقة الكيلو 6 بنطاق جمعية الفردان وعدد 2 حالة تعدٍّ بنطاق جمعية العاشر من رمضان على مساحة إجمالية قدرها 1300 متر مربع.

وفى أسوان أكد المحافظ، اللواء أشرف عطية، إزالة 3 حالات تعدٍّ بقرية «الحجز بحرى»، التابعة لمركز إدفو من خلال حملة مكبرة استهدفت التعديات والمخالفات بمشاركة القيادات الأمنية ومسئولى الوحدة المحلية، ولفت إلى أن الحملات نجحت منذ انطلاقها فى 25 مارس الماضى، مع بداية فترة الحظر وحتى الآن، فى إزالة 518 حالة تعدٍّ على مساحة 204.5 فدان.

وأعلن الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، عن إزالة ١٨٢٢ حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وضبط وإزالة ٢٥٧ مخالفة.