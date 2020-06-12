"التهويدة".. فيلم رعب يجمع بين طارق العريان وعمرو يوسف

بعد عودة دور العرض السينمائية، خلال الفترة المقبلة، من المنتظر عرض فيلم "التهويدة" والذي يعد التعاون الثالث ما بين الفنان عمرو يوسف والمخرج طارق العريان منذ آخر تعاون بينهما عام 2019.

كانت الشركة المنتجة للفيلم كشفت عن اسم الفيلم وطرحت "تيزر" قصير للفيلم برعاية إحدى شركات المحمول، وينتمي الفيلم لنوعية أفلام الرعب، وتعتبر تلك المرة الأولى التي يقدم فيها طارق العريان تلك النوعية من الأفلام بعد نجاحه في تقديم أفلام "الأكشن" في السينما المصرية حققت نجاحا كبيرا.

يذكر أن فيلم التهويدة يعد التعاون الثالث بين المخرج طارق العريان والفنان عمرو يوسف بعدما قدما من قبل فيلم "ولاد رزق" الجزء الأول 2015، الجزء الثاني 2019.