عمرو يوسف عن "الاختيار": حلقة رائعة لملحمة عظيمة

علق الفنان عمرو يوسف على حلقة ملحمة البرث في مسلسل "الاختيار"، والتي جسدت استشهاد العقيد أحمد المنسي، وكتب عمرو عبر حسابه على تويتر: "‏حلقة رائعة لملحمة عظيمة.. ملحمة البرث‬⁩، رحم الله أبطالنا الشهداء وحمى جيش مصر العظيم".

وشهدت الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار، تجسيد ملحمة البرث والتي استبسل فيها رجال الصاعقة المصرية أمام التكفيريين والإرهابيين والتي شهدت استشهاد البطل أحمد المنسي وعدد من رجال الجيش المصري.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.