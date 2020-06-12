تمريض وتوزيع أدوية حتى المنازل.. مستشفى أهل وردان لدعم قرى الجيزة

في قرى شمال محافظة الجيزة، حيث تسيطر العادات الريفية على فكر الكثير من الأهالي الذين يخشون الإفصاح عن حقيقة إصابة أحدهم بفيروس كورونا المستجد، خوفا من نظرة الآخرين، دشّن عشرات من الشباب المتطوعين مبادرة لرفع وعي سكان تلك القرى ومساعدتهم على تجاوز الأزمة، بينهم من تطوع بتوزيع الأدوية اللازمة لعلاج مرضى العزل المنزلي، ومن تطوع بإعطاء النصيحة الطبية هاتفيًا، وآخرين يتواجدون بين المرضى على أرض الواقع لإنقاذ الحالات الحرجة دون مقابل.

من قرية وردان بشمال الجيزة، انطلقت المبادرة تحت مسمى "مستشفى أهل وردان"، دشّنها الدكتور أيمن مرجان والدكتور أحمد صلاح، لمساعدة الأهالي في ظل انتشار فيروس كورونا.

البداية كانت بتوعية الأهالي بالفيروس وطرق الوقاية منه، إلى جانب متابعة مصابي العزل المنزلي وتوزيع الدواء حتى منازلهم بواسطة شباب متطوع لتلك المهمة، بعد ارتداء الملابس الواقية من بدلة للعزل وقفازات يد وكمامة وواقي وجه، حسب ما قال الدكتور أيمن مرجان في بداية حديثه لـ"الوطن" عن مبادرتهم لقرى شمال الجيزة.

الدعم النفسي والعلاج الطبيعي متاح لأهالي القرى

لم تقتصر مبادرة مستشفى وردان على توزيع شنطة علاج كورونا المقررة من وزارة الصحة على منازل المصابين، بل يسمح فريق المباردة للأهالي باستقبال الاستشارات الهاتفية وعرض التحاليل والأشعة على أطباء متخصصين لمتابعة الحالة وإرشادها بالطريقة الملائمة لها، بعد أن انضم إليهم أطباء من تخصصات مختلفة رعاية مركزة وصدر وأخصائي تحاليل وأشعة.

خدمات تمريضية مباشرة في المنازل يقدمها شباب متطوع دون مقابل مادي للحالات الحرجة، يسعون لطمأنة المريض وأسرته وتعليمهم كيفية التعامل مع تطبيق صحة مصر التابع لوزارة الصحة، لإفادتهم فيما يخص طرق الوقاية ومتابعة مرضى العزل المنزلي: "بنوفر للفرق المتنقلة على المنازل الأدوات الوقائية لحمايتهم من العدوى"، بحسب الدكتور أيمن أخصائي التحاليل.

فرق الدعم النفسي لدعم الأسر المصابة بالفيروس، وأخصائيو العلاج الطبيعي للتدخل في حالات كبار السن، شق آخر حرص شباب "مستشفى وردان" الإلكترونية على توفيره في مبادرتهم التطوعية لدعم أهالي القرى البسطاء في مواجهة الوباء: "العامل النفسي مهم جدا في الظروف دي وبنحاول نوفره للأهالي من خلال متخصصين منضمين لمبادرتنا عشان نعدي كلنا من الأزمة"، بحسب تعبير الدكتور أيمن.