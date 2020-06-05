يفتتح خلال 10 أيام.. تفاصيل أول مستشفى ميداني بعين شمس لعلاج كورونا

كشف الدكتور أيمن صالح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، تفاصيل إنشاء مستشفى ميداني تابع لجامعة عين شمس، متخصص لعلاج المصابين من مرضى كورونا المستجد "كوفيد-19"، موضحا أن سيجرى تخصيصه للحالات المتوسطة والفوق متوسطة التي تحتاج إلى رعاية داخل المستشفى.

وأكد صالح، لـ"الوطن"، أن المستشفى يأتي ضمن الخطة التي وضعهتا الجامعة منذ الإعلان عن مجابهة المرض، موضحا أنها تمثل المحور الثالث للخطة، مؤكدا أنه جرى تخصيص الأرض له خلف مستشفى عين شمس التخصصي على مساحة 4500 متر، وستكون بطاقة 200 سرير، و30 سرير رعاية مركزة، وسيجرى افتتاحها، خلال 10 أيام.

وتابع بأن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وجه بإنشها بعد أخذ الموافقة عليها من قبل الجهات المختصة.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنفقد أمس الخميس المستشفى الميداني بجامعة عين شمس، برفقة محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وأشرف عمر عميد كليه الطب جامعه عين شمس، وأيمن صالح المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.

وأشار الوزير إلى أن المستشفى تهتم بعلاج الحالات المرضية المختلفة ومنها استقبال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، كما توفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة، ومن المقرر افتتاحها قريبا للبدء في توفير الخدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الزيارة للمستشفى للوقوف على مدى جاهزيتها وتجهيزها لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، وكذلك سرعة توفير كافة المتطلبات الضرورية لذلك، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الفرق الطبية وكافة العاملين.