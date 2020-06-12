تعقيم دار الباقيات الصالحات بعد إصابة 9 مسنين بكورونا

بدأ فريق الهلال الأحمر المصري، العمل بدار الباقيات الصالحات للتعقيم والتطهير، ومد الدار بالمستلزمات الطبية من كمامات وقفازات وملايات وبعض المواد اللازمة للعزل الصحي، للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تابعت على مدار اليومين الماضيين حالة المصابين في الدار، وتلقت عدة تقارير عن التدخلات التي نفذتها الوزارة، ووجهت عددا من الجمعيات الأهلية لتقديم الدعم اللازم، وجرى التنسيق مع وزارة الصحة لإرسال فريق طبي لمتابعة المصابين.

وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة عبلة الكحلاوي رئيس مجلس أمناء جمعية الباقيات الصالحات، إصابة 9 حالات من نزلاء دار الباقيات الصالحات لكبار السن.