صور.. توزيع 6000 شتلة لوز مجانا على مزارعي مطروح

وزع مركز التنمية المستدامة بمطروح والتابع لمركز بحوث الصحراء، بناء على توجيهات الدكتور نعيم مصلحي رئيس المركز، 6000 شتلة لوز بالمجان، لزيادة مساحات مزارع اللوز على الأمطار بالمنطقة الساحلية لمحافظة مطروح.

وقال الدكتور وائل غيث مدير الدعم الفني بمركز التنمية المستدامة بمطروح، إن مركز البحوث التطبيقية بمطروح والتابع لمركز بحوث الصحراء يقوم على نشر أصناف "أمهات اللوز" المتحمل للجفاف على المزارعين، بالمجان للفئات التي لديها قدرة على توفير بعض الريات التكميلية بمياه الأمطار المخزنة في الآبار النشو لهذه الأصول.

كما أوضح أن هذه الأصناف تحتاج إلى التربية لمدة موسمين أو ثلاثة بحسب الرعاية المقدمة لها، ثم يجرى تطعيمها فيما بعد بأي من الأشجار من عائلة الفواكه ذات النواة الحجرية الشهيرة ومنها الخوخ واللوز الحلو والبرقوق والمشمش والنكتارين.

وأشار المهندس محمود عيد مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح أن توزيع الشتلات يكون في إطار خطة زمنية وبواقع 50 شتلة للمزارع تكفي لزراعة فدان بأشجار اللوز اعتمادا على الأمطار والري التكميلي، ويجرى الإعلان عن كميات الشتلات التي يجرى إنتاجها أولاً بأول.