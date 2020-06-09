"التنمية المستدامة" يوضح طرق زراعة وتطعيم اللوز المر بمطروح

أعلن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح عن طرق الزراعة والتطعيم الخاصة بزراعات شتلات اللوز المر المتحمل للجفاف بمطروح.

وقال الدكتور وائل غيث، استشاري الدعم الفني والارشادي، بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح طرق زراعة شتلات اللوز الأصل التى وزعها مركز التنمية المستدامة هى شتلات لوز مر يصلح فقط لأغراض إستخراج الزيت المستخدم فى الأغراض الصناعية.

وأضاف أنه فى المقابل أصل قوى متحمل للجفاف، وعندما تبلغ عمر الشتلة ثلاث سنوات ويصل سمك الساق الرئيسى لواحد بوصة أيهما أقرب سيقوم فريق مدرب من وحدة الإستشارات الفنية بمركز التنمية المستدامة بزيارة الشتلات الناجحة لتطعيمها بالأصناف البستانية المرغوبة من قبل المزارع، سواء كان التطعيم بأصناف اللوز الحلو الفرك أو الصلب أو الخوخ أو البرقوق أو المشمش ويستلزم ذلك قبل التطعيم المداومة على إمداد الشتلات بالماء العذب مره كل 10 أيام بمعدل 20 لتر للشجرة وتظليلها بجريد النخل وقش الأرز والحطب حتى تدق جذورها فى الأرض وتستقر وتبدأ فى النمو وتوالى بعد ذلك باضافة الأسمدة مع تطبيق المعاملات الزراعية الموصى بها دوريا.

وأشار إلى أنه لا بد أن يراعى المزارعين الذين يزرعون الشتلات فى الوديان التى تتجمع فيها مياه السيول تجنب الأماكن التى تتجمع فيها المياه لأيام طويله، حيث أن شتلات اللوز حساسة جدا للإغراق بالماء كما أنها حساسة جدا للأراضى ذات الطبقات الصماء القريبة من سطح التربة.