كورونا يمدد حالة الطوارئ في أرمينيا حتى 13 يوليو

ذكرت أرمينيا، اليوم، أنّها مددت حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا المستجد لـ13 يوليو المقبل مع تواصل الزيادة في الإصابات اليومية.

ورغم تمديد حالة الطوارئ، عاودت قطاعات الاقتصاد تقريبا العمل منذ إعادة فتح الشركات والأعمال في أوائل مايو لمنع انهيارها، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وفرضت الحكومة استخدام الكمامة في الأماكن العامة في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وقال نائب رئيس الوزراء تيجران أفينيان الأسبوع الماضي، إنّ الحكومة عقدت العزم على إعادة الرحلات الجوية الدولية اعتبارا من منتصف يوليو لمساعدة صناعة السياحة.

وسجلت أرمينيا، البالغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة، 15281 إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد و258 حالة وفاة حتى اليوم الجمعة. وهي الأشد تضررا بالمرض في منطقة جنوب القوقاز.