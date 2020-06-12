نتائج جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.. فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط العديد من القضايا بالمخالفة للقانون جاء أبرزها ­على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم المطبوعات:

ضبط (197500) مطبوع تجارى بدون تفويض من أصحاب الحقوق الأدبية والفكرية بداخل (مطبعة بنطاق دائرة قسم شرطة "عين شمس بالقاهرة") .

قضايا آخرى:

ضبط (صاحب مقهى بنطاق دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) لقيامه بعرض مصنفات فنية بدون ترخيص.

ضبط (2 محل ألعاب "سايبر" بنطاق دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) لقيام القائمين عليها بإدارتهما بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار توجيه الحملات.