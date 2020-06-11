رئيس "دفاع النواب": 59 مليار جنيه موازنة وزارة الداخلية وقطاعاتها

أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقة اللجنة على موازنة وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها للعام المالي الجديد 2020/2021، والتي بلغت جملتها 59.8 مليار جنيه مقابل 51.5 مليار جنية العام الجاري 2019/2020.

وأشار "عامر" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن موازنة وزارة الداخلية بلغت خلال العام الجديد 2020/2021 16.7 مليار جنيه، فيما بلغت موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية 3.5 مليار جنية، وكذا بلغت موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون نحو 277.1 مليار جنيه.

واستطرد قائلا: إن موازنة مصلحة السجون قدرت العام المالي الجديد بنحو 2.1 مليار جنيه، أما موازنة مصلحة الأمن والشرطة بلغت 36 مليار جنيه، وموازنة صندوق تطوير الأحوال المدنية قدرت 2020/2021 بنحو 1.1 مليار جنيه.

وشدد عامر، على أن اللجنة أوصت وزارة التخطيط بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة على مدار العام المالي لتلبية احتياجات وزارة الداخلية بما يحقق أهدافها وتطوير أدائها، مؤكدة دعمها لمطالب "الداخلية" بما يحقق تطوير قدراتها للقيام بمهامها على أكمل وجه.