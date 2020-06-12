آخر موعد اليوم.. شروط ومصروفات وطريقة التقدم للمدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الجمعة 12 يونيو 2020، هو آخر موعد للتقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021 بمرحلة رياض الأطفال kg1.

وتستعرض الوطن المعلومات الكاملة عن المدارس المصرية اليابانية وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها:

مصروفات المدارس المصرية اليابانية عام 2020/2021

تبلغ مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2020/2021 مبلغ 11650 جنيهاً للطالب تشمل المصروفات المدرسية والكتب ولا تشمل الزي المدرسي، وفق قواعد وزارة التربية والتعليم.

وجرى سداد مبلغ 1000 جنيه، كمقدم مصروفات لكل الطلبة لا يسترد، وسيكون من إجمالي المصروفات الدراسية يجرى سداده في خلال 15 يوما من تاريخ إخطار ولي الأمر رسميا بقبول إبنه بشكل نهائي، وفى حال رغبة ولى الأمر تحويل أو عدم إكمال ملف ابنه لا يحق لولي الأمر المطالبة باسترداد مبلغ مقدم المصروفات.

خطوات التقديم للمدارس المصرية اليابانية

وجاءت خطوات التقديم كالتالي:

1) الدخول على الموقع الخاص بالمدارس المصرية اليابانية من هنـــــــا.

2) الضغط على خانة "التقديم".

3) اختيار "التقديم للمدارس الحالية".

4) ملء البيانات المطلوبة الخاصة بالرقم القومي للطفل والسن والمرحلة المتقدم إليها وغيرها.

5) الضغط على حفظ وستظهر رسالة تم التسجيل بنجاح.

قواعد التقديم بالمدارس المصرية اليابانية

وقواعد التقديم بالمدارس المصرية اليابانية هي:

التأكد من ملء كل البيانات المطلوبة في كل فقرة بدقة حتى يتم حفظ البيانات وتتم عملية التقدم بنجاح.

- ملء البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الاسم رباعيا وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي والعنوان المدرج في بطاقة الرقم القومي، وعنوان آخر يمكن إثباته في حالة اختلافه عن المدرج ببطاقة الرقم القومي.

- أي محاولة لتقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير معتمدة سيتم الاستبعاد نهائيا حتى تتاح الفرص للجميع بسهولة.

- كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى، ولا يحق لأي متقدم اختيار أكثر من مدرسة ومن يقوم بذلك يعرض طلبه للحذف بالكامل.

- يجب يكون البريد الإلكتروني المسجل على صفحة التقدم مفعل وأن يتم الاحتفاظ بكلمة المرور، وفي حالة فقدان البريد الالكتروني أو كلمة المرور تصبح المسؤولية كاملة على ولي الأمر في حال عدم القدرة على التواصل ودون أدنى مسؤولية على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قبوله بالمدارس.

- يجب تسجيل رقم هاتف يمكن التواصل عليه مع ولي الأمر عند الضرورة وفي حال تغييره أو عدم إتاحته عند الحاجة تكون المسؤولية على ولي الأمر.

- أي خطأ في البيانات الشخصية قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولي الأمر، وقد يتسبب في فقدان الفرصة الوحيدة المتاحة، لذا يجب مراعاة تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط، وفي حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة سيتم حذف الطلب تلقائيا، ولن يكون لولي الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع للوزارة بأي حق قانوني.

- يجب الحرص في اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها بناء على عنوان ولي الأمر ببطاقة الرقم القومي أو العنوان الآخر الذي يمكن إثباته والساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر سابقة لتاريخ التقدم، ولن يكون لولي الأمر الحق في نقل الطفل بعد إثبات عنوان الإقامة لأي مدرسة مصرية يابانية في نطاق المحافظة نفسها أو خارجها، وليس لولي الأمر حق طلب توفير أي وسيلة مواصلات إلى المدرسة أو وجبات نظرا لعدم توافر هذه الخدمات بالمدارس بموجب هذا الشرط.

- تتاح الفرصة مرة واحدة فقط لولي الأمر لتسجيل بيانات نجله، وبمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر "حفظ" وظهور رسالة "تم التسجيل بنجاح" لا يمكن تعديل البيانات المسجلة للطالب.

- يوقع ولي الأمر على كل التعهدات والإقرارات التى تحددها وتقررها وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بما يكفل الالتزام الكامل بنظام تشغيل المدارس.

- في حالة اكتشاف أي بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أي معلومات عن حالة الطالب الصحية يحق لإدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد ولي الأمر، ولن يكون له الحق في أي مطالبات أو تعويضات.

- يعتبر كل المتقدمين مرشحين للقبول مبدئيا في حدود أكبر سن متقدم على البوابة ويكون القبول النهائي بعد اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة والأماكن المتاحة وفق لخطة الكثافة الخاصة بكل مدرسة.

- يجب سداد مقدم المصروفات في الميعاد المحدد ولوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية الحق في رفض أي طلب دون إبداء أسباب.

- مسؤولية نقل الملف الالكتروني للطفل مسؤولية كاملة على ولي الأمر وفي حالة عدم وفاء ولي الأمر بهذا الشرط في موعد أقصاه 15 يوما من موعد مطالبة أولياء الأمور بتقديم أوراق أبنائهم، يكون للمدرسة الحق في اتخاذ الإجراءات الرسمية نظرًا لعدم وجود ملف الطفل بالمدرسة والانتقال إلى الطفل التالى في قائمة الانتظار مع خصم مبلغ مقدم المصروفات.

المستندات المطلوبة للتقديم للمدارس المصرية اليابانية

وجاءت المستندات المطلوبة في أثناء عملية ملء بيانات التقدم وبعد الاختيار المبدئي تمهيدا للمقابلة الشخصية مع الطالب كالتالي:

- شهادة ميلاد مميكنة للطفل حديثة الإصدار (لا تزيد على شهر).

- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر سارية.

- إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بـ6 أشهر على الأقل، وذلك في حالة اختلاف محل الإقامة الحالي عن المثبت في بطاقة الرقم القومي.

- دفع مقدم المصروفات الدراسية على الحساب الموحد للمدارس ويجرى تسليم أصل إيصال السداد في حالة قبول ملف الطالب بشكل نهائي وبموجب إخطار سداد موجه للبنك من إدارة المدرسة بالمطالبة موجود بها رقم الحساب وتسليم أصل الإيصال لإدارة المدرسة، وفي حال عدم تسليم الإيصال للمدرسة يجرى تجميد إجراءات الطفل لحين توفيره في مده لا تزيد على 5 أيام عمل وإلا يتم رفض طلب التقدم نهائيا والانتقال للطفل التالي، ولا يحق لولي الأمر المطالبة باسترداد قيمة مقدم المصروفات بعد سدادها، تحت أي بند.

التوقيع على إقرار ولي الأمر بعدد 2 أصل نسخة لولى الأمر ونسخة للمدرسة، وفي حالة مخالفة ولي الأمر لأي من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل، ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.

الشروط والأحكام الخاصة بالمدارس المصرية اليابانية

يجب أن يكون الطفل مصري الجنسية.

لغة التدريس في المدارس هي اللغة الإنجليزية.

المنهج المستخدم في هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري، إضافة إلى أنشطة "التوكاتسو" كأنشطة أساسية.

لن تقبل أي طلبات للتقدم بأي وسيلة أخرى غير الموقع الإلكتروني أو بعد المواعيد المحددة أو تم تقديمها قبل الميعاد المحدد وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.

يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيجرى التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول اكتوبر من عام 2020.

يوضع شرط الإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة نظرا لطبيعة جدول اليوم الدراسي المطول بالمدارس؛ لضمان تطبيق المجموعة الكاملة من أنشطة التوكاتسو بموجب قرار من وحدة إدارة المدارس.