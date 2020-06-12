الصحة ترفض تخصيص مبنى العيادات بمستشفى المطرية لمرضى كورونا

تفقدت لجنة من مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، مستشفى المطرية المركزي لدراسة المذكرة التي قدمها محمد حمص، رئيس المركز للمحافظة يطالب فيها بتخصيص مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى لعزل مصابي كورونا.

جاء ذلك بعد اجتماع حضره كل من محمد العتماني عضو مجلس النواب، ومحمد حمص رئيس المركز، والدكتور إيهاب الباشا مدير الأمراض المعدية بالمديرية، والدكتورة حنان حماد مديرة الإدارة الصحية، والدكتور أشرف السودة مدير المستشفى، فريق الترصد بالإدارة الصحية.

ورفضت مديرية الصحة بالدقهلية تخصيص مبنى العيادات الخارجية لعزل مصابي كورونا، وأوصت بتخصيص الطابق الرابع بالمستشفى لحالات العزل، بجانب غرف العزل الموجودة بالمستشفى.

وقال الدكتور سعد مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، لـ"الوطن" إن مستشفى المطرية يضم 80 سريرا مخصصا للعزل، ويضم 25 مريضا.

وكانت طالبت رئاسة مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، باستغلال مبنى العيادات الخارجية والمكون من أربعة طوابق بمستشفى المطرية المركزي كمبنى لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مجلس رئاسة مدينة المطرية أن بعض مرضى كورونا الخاضعين للعزل المنزلي يتجولون في الشوارع ولا يلتزمون بالعزل، مشيرا إلى أن بعضهم يذهب للمنشآت الصحية للحصول على الأدوية المقررة ضمن برتوكول العلاج، ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين.

وأكدت رئاسة مركز المطرية، في مذكرة عرضتها على محافظ الدقهلية، أن مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى خال تماما وغير مستغل، بالإضافة إلى كونه معزول عن باقي أقسام المستشفى ويطل على بممر آمن يضمن عدم اختلاط المعزولين بباقي رواد المستشفى.