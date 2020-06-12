مدير بحيرة المنزلة لـ"الوطن": تطهير 13 ألف فدان بدمياط والدقهلية وبورسعيد

قال المهندس مجدي زاهر، مدير عام بحيرة المنزلة لـ"الوطن"، إنه تم إزالة جزء كبير من التعديات بـ5060 حالة تعد وذلك على مساحة 13 ألف فدان على مستوى المحافظات الثلاثة دمياط والدقهلية وبورسعيد فيما لايزال 428 حالة تعدي سيتم إزالتهم خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كلف الجهات المعنية بالعمل على تطهير وتنمية البحيرة.

وأشار زاهر إلى قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية بإزالة الحوش والسدود والمزارع السمكية المخالفة لقانون الصيد داخل بحيرة المنزلة كما قامت الهيئة الهندسية بتطهير البحيرة من الغاب والبشنين "ورد النيل"، كما قامت بتطهير الحوش وإزالتها كما يتم تكريك الجزر العالية فيها للوصول لعمق متر و75 سم أو مترين حتى لا يعود المخالفين من جديد وهو ما أدي إلى إحداث تغير بيئي متمثلا في إعادة سريان المياه حيث دخلت مياه البحر الأبيض المتوسط إلى البحيرة.

وعن التغير النوعي، قال زاهر دخلت أصناف جديدة من الأسماك مياه البحيرة ك"الدنيس ،الكابوريا ،البلطي والبوري والقاروص "وتمت كافة الإزالات ماعدا جزيرة العزبي وعبده الصالحى في الدقهلية أما دمياط فتمت الإزالات كلها وكذلك بورسعيد فتم إزالة 148 حالة تعد.

وأشار زاهر إلى قيام الهيئة الهندسية بالدفع بـ حفار لتطهير البحيرة وإستعادة كفاءتها الأمر الذي أدى إلى تحسن بيئي ونوعي كما تم الدفع بـ20 كاركة من شركتي التحدي والإمارات ومعدات الهيئة الهندسية مما أدي إلى إنشاء حزام أمن على حدود البحيرة حتى وصلت مساحة البحيرة 250 ألف فدان بدلا من 175 ألف فدان صالحة للصيد الحر داخل البحيرة وسيتم تسليم المناطق في 30 يونيو 2020 أما التكريك سيتم الانتهاء منه 30 يونيو 2022.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد اثناء افتتاح محطة معالجة المحسمة إعادة بحيرة المنزلة لما كانت عليه من قبل بل وواحدة من أفضل بحيرات العالم.