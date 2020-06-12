مقتل شخص وإصابة 12 آخرين في حادثي إطلاق نار بفيلادلفيا وبنسلفانيا

لقي شخص حتفه، وأصيب 12 آخرين بجروح من جراء أعمال عنف متفرقة بالأسلحة النارية وقعت بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية خلال وقت متأخر مساء أمس، وفي صباح اليوم.

وقال الشرطة، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، إن مجموعة من المسلحين يرتدون أقنعة تزلج خرجوا من سيارة وأطلقوا النار صوب مجموعة أخرى من الأشخاص كانوا على رصيف المشاه، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح.

كما أطلق مسلح، خلال حادث آخر مساء أمس، أكثر من 70 طلقة في منطقة "شمال فيلادلفيا"، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، فيما لم يكن هناك، حتى الآن، ما يشير إلى إلقاء القبض على أي مشتبه به في الحادثين المشار إليهما آنفًا.