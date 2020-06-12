ضبط 12 ألف مخالف لقرارات الحظر والكمامات

ضبطت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة، 12 ألف مخالف لقرارات الحظر، إضافة إلى السائقين غير الملتزمين بارتداء الكمامات، بينهم 4603 خالفوا قرار حظر تحرك المواطنين، و1047 مركبة مخالفة.

وشنّت الأجهزة الأمنية حملات موسعة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5400 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن إلزام العاملين والمترددين على (الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت الحكومية والخاصة والبنوك ووسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية).

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5400 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.