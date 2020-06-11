الوزراء يكشف سبب تراجع نهاية الحظر لـ4 صباحا: بسبب الموظفين والمزارعين

أرجع المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، سبب تراجع موعد نهاية الحظر للساعة الرابعة صباحًا لشكاوى الموظفين والعمال الذين ينتقلون خارج محافظاتهم للعمل مبكرًا.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن هناك بعض الموظفين ينتقلون بين 3 محافظات ويتحركون في وقت مبكر، لافتًا إلى أن الأيام الحالية هي موسم الحصاد للمزارعين والمزارع وأن العمل في الحصاد يكون مبكرًا وقبل ارتفاع درجة الحرارة.

وشدد سعد على أن الإغلاق الكامل قُتل بحثًا وأن دول العالم التي اتخذت إجراءات مشددة، وأغلقت البلاد في حظر كامل لم تسيطر على الإصابات وما زالت تشهد إصابات فيها، مؤكدًا أن الغلق الكامل يضر النشاط الاقتصادي وأننا في مصر لا نملك احتياطات بترولية ونأكل من نتاج عملنا اليومي.

وتساءل سعد عن فائدة إغلاق البلاد لمدة 20 ساعة يوميًا وعدم وجود إجراءات احترازية خلال 4 ساعات وأن ساعات رفع الحظر يمكن أن تضر باقي اليوم حال الإغلاق وأن الأضمن هو اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة.

وأكد سعد أن الكمامات القماشية موجودة في الأسواق حاليًا بأسعار ودرجات مختلفة وأن الحكومة تتحدث عن كمامات بـ5 جنيهات وتصلح للاستخدام لمدة شهر وتُغسل يوميًا.

ولفت سعد إلى أنه خلال أيام سيصل إجمالي المطروح 8 ملايين كمامة يوميًا وستتاح لكل محافظات الجمهورية وستكون متوفرة للجميع.