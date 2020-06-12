نقابة الممثلين عن ظهور "مراجيح وجو" في ليه لاء: لو مشهد مش هنعمل حاجة

بعد حالة الجدل التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وتوجيه انتقادات للقائمين على مسلسل ليه لاء، بسبب ظهور دينا مراجيح، ويوسف جو، أحد مشاهير الـ"تيك توك"، في إحدى الحلقات مع الفنانة أمينة خليل.

قال الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، لـ"الوطن"، إنّه حال ظهور "مراجيح وجو" في مشهد واحد، فالأمر عاديًا ولا يستلزم صدور أي تصاريح لهما، مضيفًا: أما حال حصولهما على دور بعينه في العمل الفني، فالأمر يعتبر هنا مخالفة صريحة.

وأضاف عضو نقابة الممثلين: "سيتم التواصل مع القائمين على المسلسل، للوقوف على طبيعة ظهور دينا مراجيح وجو، وإذا كان لهما دور وليس مجرد مشهد سيكون مخالفة، ويتم استدعائهم للنقابة".

مسلسل ليه لاء، بطولة أمينة خليل، هاني عادل، هالة صدقي، وشيرين رضا، صدقي صخر، محمد الشرنوبي ومريم الخشت، وعمر السعيد وناردين فرج، تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.