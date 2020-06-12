520 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

سجلت الكويت 520 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 34952 حالة، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 285 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان اليوم إنّ جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض، بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضح السند أنّ حالات الاصابة الـ520 السابقة تضمنت 232 حالة لمواطنين كويتيين، و86 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و53 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، و39 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

كما أعلنت الصحة الكويتية بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض كورونا المستجد في البلاد 25048 حالة بعد تعافي 911 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.