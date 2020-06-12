"الفراق مر".. حسام داغر: حلمت بماما وقعدت أعيط وقومت لقيت دموع على وشي

سرد الفنان حسام داغر، عبر حسابه على إنستجرام، حلما رآه في منامه، وجمعه بوالدته التي رحلت مع بداية عام 2020.

ونشر "داغر" آخر صورة جمعته بوالدته قبل رحيلها عن الحياة، معلقا: "حلمت بماما، كنت بصور في فيلم ولوكيشن كله بحر و ميناء وهي معايا وإخواتي، وبعدين جيه زي نور من السما كده ونزل طلع زي طياره عجيبة ركنت جمب اللوكيشن، وطلع ده جزء من تصوير وأنا مكنتش أعرف، كنت خايف وخفت عليها، طلعت أجري خدتها من إيدها وبقيت بمد وأقولها لازم تستخبي هنا".

وتابع: "مكنتش لاقي إخواتي، المهم دخلتها زي أوضة كده قدام الباب ورجعت أبص على اللوكيشن لقيته حاجة كأنه فيلم عالمي، حاجات مهولة، قلت لازم أصور، قعدت أدور على موبايلي، طلعته، وأنا بصور اللوكيشن افتكرت ماما، قلت أروح أتصور معاها، رحت ملقتهاش، قعدت أسال الناس محدش رد، فجأة خدت بالي إنها ماتت أصلا، ولقيت نفسي بعيط في الحلم دموع سخنة، صحيت لقيت الدموع في وشي، ودلوقتي عيطت تاني أهو".

وقال حسام داغر: "الفراق مر، ومهما حاولت أشغل نفسي طول الوقت، مش قادر، صحيت أدور على آخر صورة اتصورناها سوا، آه لو كنت أعرف انها آخر صورة".

وشارك حسام داغر، في موسم رمضان 2020، بمسلسل النهاية، مع يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.