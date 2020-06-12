إزالة 34 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة خلال حملات مكبرة بأسيوط

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملاتها لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف تنفيذًا لتوجيهات لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين تنفيذًا للقانون وإحالتهم للنيابة العسكرية.

وفى سياق متصل، ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة حملة لإزالة المخالفات والتعديات بمركز منفلوط بمشاركة حسام مهران رئيس المركز ونوابه ومساعديه ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن وتم تنفيذ 7 قرارات إزالة بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما تم شن حملة مكبرة بمركز الغنايم برئاسة جاد الله مشرف رئيس المركز أسفرت عن تنفيذ 27 قرار إزالة منها عدد 5 حالات لتعديات على أملاك دولة بمساحة 9 فدان و 166 متر وعدد 8 حالات تنظيم بمساحه 790 متر وعدد 9 حالات تعديات على زراعة بمساحة 9 قيراط و4 أسهم وعدد 2 حالة تعدي على أملاك ري بمساحه 103 متر و3 أسهم وعدد 3 حالات تعدي على طرق بمساحه 360 متر و3 أسهم.

ومن جانبه أشار محافظ أسيوط اللواء عصام سعد إلى تكليف قيادات المحافظة للإشراف على حملات الإزالة حيث يترأس نائب المحافظ المهندس عمرو عبدالعال حملات مركز أسيوط وأحياء شرق وغرب وحملات مراكز الجنوب تتم تحت إشراف اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة وحملات المراكز الشمالية تحت إشراف المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد وتستهدف إزالة مخالفات البناء في مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.