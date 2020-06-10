إزالة 3466 تعديا على أراضي زراعية وأملاك دولة بأسيوط

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، من إزالة 3466 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة وأراضي زراعية بمراكز وقرى المحافظة بإجمالي مساحة 4 ملايين متر خلال الفترة من 5 أبريل الماضي وحتى الآن.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء بمواجهة التعديات على الأراضي الرزاعية إحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

ومن جانبه أكد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد على مواصلة شن تلك الحملات دون توقف للتصدي لها بكل قوة وحسم والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والرقعة الزراعة دون تهاون أو تقاعس مشيراً إلى تنفيذ إزالة التعديات على أراضي زراعية بمساحة تصل إلى 923 فدان و3قيراط و14سهم وأراضي أملاك دولة بمساحة 223 ألف متر خلال حملات مكبرة بمراكز وقرى المحافظة بمشاركة رؤساء المراكز ونواب ومساعدي رؤساء المراكز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والأحواض والجمعية الزراعية والري وحماية الأراضي وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لكل مركز.