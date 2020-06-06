تنفيذ 33 حالة إزالة لمخالفات بناء وتعديات على أراض زراعية بأسيوط 

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة ومخالفات البناء بأحياء ومراكز المحافظة مستمرة بصفة يومية.

وتمكنت حملات، اليوم، من تنفيذ 33 حالة إزالة باستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وفي سياق متصل، ترأس نائب المحافظ حملة مكبرة لإزالة التعديات بمركز أسيوط وترأس السكرتير المساعد حملة مكبرة بمركز القوصية وخاصة في ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

واستهدفت حملات اليوم إزالة بعض التعديات على أراض أملاك الدولة بمركز أسيوط برئاسة المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، وكرم عبد الحفيظ نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط فضلا عن إزالة بعض مخالفات البناء في مهدها، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة.

كما ترأس السكرتير المساعد حملة مكبرة بمركز القوصية بمشاركة هويدا شافعي رئيس المركز أسفرت عن إزالة بعض مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.