صور.. استمرار تنفيذ خطة تطوير وتجميل ورفع كفاءة شوارع أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة الشوارع بمختلف المناطق بمراكز ومدن المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لها، لافتًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة الدعم للأحياء والوحدات المحلية لرفع كفاءة الطرق والشوارع وتقديم أعمال تطوير على درجة كبيرة من الكفاءة وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمناطق الخدمية والحيوية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين طبقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط إلى استكمال أعمال التطوير والتجميل بنطاق المحافظة وتكثيف الأعمال خلال الفترة القادمة حيث تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء باستمرار المتابعات اليومية لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإنجازها في أسرع وقت ممكن للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها رفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة والتجميل وإزالة الإشغالات وصيانة كشافات الإنارة واستكمال الأرصفة وطلاء البلدورات مؤكداً أن هناك خطة وضعت من قبل المحافظة لتجميل وتطوير ورفع كفاءة الشوارع لإعادة الشكل الحضاري للمحافظة ومنع أسباب التلوث البيئي والبصري والحفاظ علي الصحة العامة.

وأوضح محمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، إنه في إطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالاستمرار في تنفيذ خطة المحافظة وتكثيف أعمال التطوير والتجميل، قامت رئاسة الحي بأعمال تجميل وطلاء للحوائط والأرصفة أسفل كوبري فيصل وموقف الأزهر ومحيط ميدان عمر مكرم وكذلك دهان استراحات المواطنين على جانبي سور مصنع سيد وتركيب كشافات جديدة بمحيط عمر مكرم وذلك لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للشوارع.