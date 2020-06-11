محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مشروع محور ديروط الحر بتكلفة 1.7 مليار جنيه

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر على النيل الذي يتم تنفيذه بطول 15 كيلومترا بتكلفه إجمالية مليار و700 مليون جنيه في مرحلته الأولى والذي يربط بين الطرق (الصحراوي الشرقي، والصحراوي الغربي، والزراعي) للوقوف على نسب التنفيذ والاطمئنان على سير العمل بالمشروع والالتزام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

رافق المحافظ خلال الجولة مدحت القاضي رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابه ومهندسي المشروع والشركة المنفذة.

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء "كوبري السكة الحديد" وإنشاء الخوازيق والأعمدة الخرسانية للكوبري الذي يتم إنشاءه مارًا على الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بطول 865 متر وعرض 21 متر بتكلفة 495 مليون جنيه والذي يحتوي على 4 فتحات ملاحية 2 رئيسية و2 فتحة مساعدة.

واستمع المحافظ لشرح المهندس المقيم والمهندسين المشرفين على المشروع لمراحل ونسب التنفيذ التي تمت حتى الآن في أعمال الكباري والطرق بالمشروع في مرحلته الأولى والتى يبلغ تكلفتها 1.7 مليار جنيه وبطول 15 كيلومترا وعرض 21 مترا على حارتين مرور لكل اتجاه بعرض 7.5 متر لكل اتجاه وتشمل 13 عمل صناعي منها 2 كبارى رئيسية هي (كوبري أعلي نهر النيل بطول حوالي 1000 م وكوبري علي السكة الحديد بطول 865 م أعلي طريق أسيوط سوهاج الزراعي وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية) وعدد 10 كبارى سطحية و1 بربخ لمخرات السيول.

وشدد محافظ أسيوط ـ خلال الجولة ـ على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة بناءًا على ارشادات منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وارتداء "الكمامات" حفاظًا على صحة العاملين بالمشروع مؤكدًا على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام نهو الأعمال وافتتاح المشروع في المواعيد المقررة سابقًا.

وأوضح أن مشروع محور ديروط العلوي من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة خلال الأونة الأخيرة والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 وتقديم الخدمات للمواطنين بمحافظات الصعيد خاصة وانه يساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية وهو ما يوفر الوقت والمجهود في النقل والانتقال بين الشرق والغرب.