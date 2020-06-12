5 إرشادات من "الصحة" للحماية من كورونا.. اعرفها

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، ارشادات الحماية من فيروس كورونا، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إرشادات الحماية من فيروس كورونا

أوضحت وزارة الصحة والسكان عدة إرشادات يجب اتباعها لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومنها تنظف وتطهر الأسطح وهي كتالي:

ـ استعمل الكلور المخفف بميه (كل لتر مياه عليه مقدار فنجان قهوة من الكلور).

يجرى التطهير عن طريق مسح الأسطح الصلبة كالكراسي، مقابض الأبواب، مفاتيح الإضاءة، الريموت، الكمبيوتر ودورات المياه والأحواض.

ـ ضرورة اراتداء جوانتي ذات الاستخدام الواحد، في أثناء التطهير، والتخلص منه على الفور بعد الانتهاء.

ـ في حالة كانت الأسطح تحتوى على تراب أو غبار، لا بد من تنظيفها باستخدام المياه والصابون قبل التطهير.

ـ يفضل استخدام درجة حرارة عالية، لغسل الملابس والفوط والبياضات، مع تنجنب نفض الملابس المتسخة قدر الإمكان.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، تسجيل 1442 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و 35حالة وفاة جديدة، ليصبح بذلك إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.