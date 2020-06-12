أصيب أثناء الصلاة على الموتى.. كورونا يطال راعي دير القديسين بالأقصر

أعلن القمص صرابامون الشايب، أمين دير القديسين الشايب بمحافظة الأقصر، إصابة القس بيشاي نعمان راعي الدير بمدينة الطود بفيروس كورونا المستجد.

وأشار "صرابامون"، في بيان له، إلى أن القس بيشاي كان قد أصيب أثناء الصلاة على المتوفين، وهو طقس روحي لا يمكن منعه، مشيرا إلى أنه يقضي الحجر المنزلي حاليا بدير القديسين، تحت رعاية الأنبا يوساب وإشراف الأطباء.

ولفت إلى أن هذا المرض ليس عارا أو أمرا مشينا، ويجب أن يُقابل بشجاعة ومنهج علاجي سريع.

وتابع بأن الكثيرين أُصيبوا بالمرض ويُخفون ذلك وينقلون المرض للآخرين وبذلك يفقدون حياتهم، مشيرًا إلى أن القس المصاب بصحة جيدة والمرض تحت السيطرة والأمور في تحسن مستمر، منوها بأن جميع تحاليل الآباء الكهنة وعائلاتهم والعاملين بالدير سلبية.