بعد نقد بومبيو اللاذع بسبب "السجن 8 سنوات".. تركيا ترد: يمكن استئنافه

بعد انتقاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اللاذع لتركيا إثر الحكم بالسجن 8 سنوات على موظف يعمل في القنصلية الأمريكية، ردت تركيا داعية الولايات المتحدة إلى احترام الاستقلال القضائي في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، اليوم، إن "سيادة القانون تطبق في البلاد، والقضاء مستقل، داعية واشنطن إلى احترام مبدأ الاستقلال القضائي والابتعاد عن أي أعمال أو مواقف او تصريحات من شأنها التأثير على القضاء، وفقا لما نقله موقع "العربية".

كما أوضحت أن محامي الموظف المحكوم عليه متين توبوز يستطيع استئناف الحكم خلال أسبوع.

وحكم على موظف تركي في القنصلية الأمريكية في إسطنبول، أمس، بالسجن لنحو 9 سنوات لإدانته بـ"مساعدة مجموعة إرهابية"، ما يهدد بزيادة التوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الفرنسية.

وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إنّ إدانة موظف القنصلية الأمريكية بإسطنبول يقوض علاقات أمريكا بتركيا وينسف الثقة في المؤسسات التركية