انتهاء تركيب بوابات التعقيم بمقار لجان الثانوية العامة بالغربية

أعلنت محافظة الغربية، عن استمرار أعمال تركيب بوابات التعقيم الذاتية بمقار لجان الثانوية العامة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال ماراثون الثانوية العامة.

وأوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، استمرار عمليات تركيب بوابات التعقيم من قبل الإنتاج الحربي منذ ليلة أمس، مشيرا إلى تجهيز 16 بوابة تعقيم مزدوجة لمدارس شرق طنطا، و17 بوابة تعقيم مزدوجة لمدارس غرب طنطا، و7 بوابات تعقيم مزدوجة لمدارس قطور.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم استلام كافة المواد المطهرة التي تستخدم في بوابات التعقيم.