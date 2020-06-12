الغربية تستعد لماراثون الثانوية العامة بـ122 بوابة تعقيم

أنهت محافظة الغربية استعداداها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة المقرر إجرائها 21 يونيو المقبل وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة، بما في ذلك توفير بوابات للتعقيم وكواشف لقياس درجة الحرارة، وتنظيم عملية دخول الطلاب، ومراعاة التهوية الجيدة وترك مسافات آمنة داخل اللجان، والتعقيم اليومي لها وتطهير الحمامات والتأكيد على نظافتها، وتشديد الرقابة الأمنية خارج اللجان.

وقال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إن عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة 34 ألفا و 780 طالبا وطالبة، مؤكداً الانتهاء من تجهيزات جميع مقار لجان الامتحانات والبالغ عددها 122 مقرا على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وقال "عطا"، إنه جرى توفير 122 بوابة تعقيم ذاتي بجميع المدارس، وتوفير طبيب في كل لجنة بواقع 122 طبيبا بالتعاون مع التأمين الصحي، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من الكمامات والقفازات الطبية والمستلزمات الوقائية للطلاب والملاحظين والمراقبين وجميع العاملين بالمدارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

كما جرى تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات ومتابعة سير امتحانات الثانوية العامة منذ اليوم الأول لانعقادها يوم الأحد المقبل 21 من الشهر الجاري، لافتاً إلى أن اللجنة تضم في عضويتها كلا من المستشار العسكري للمحافظة، ومدير مديرية التربية والتعليم أو من ينوب عنه، ومدير مديرية الأمن أو من ينوب عنه، ومدير عام إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم.

وتختص اللجنة بوضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل أو أثناء الامتحانات والعمل علي وضع السيناريوهات المختلفة لحلها، ووضع خطط تأمين للجان سير الامتحانات من الخارج، وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحانات من مقر الجهة المسؤولة عن الطباعة إلى مراكز التوزيع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وتقديم الدعم اللوجسيتي اللازم للجان سير الامتحان ، إلى جانب الاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ الهادئ والأمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه جرى تجهيز 26 استراحة "رجال وسيدات" للملاحظين والمراقبين في مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تخطيط جميع الملاعب بالمدارس بما يضمن ترك مسافات آمنة بين الطلاب أثناء عملية الدخول للامتحان.

وبين أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لتلقي شكاوى أولياء الأمور على مدار اليوم، على رقم واتس 01277343463، وعلى الخط الساخن 3333551 من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.