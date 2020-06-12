"بحوث الصحراء" ينجح في أقلمة البانيكم المتحمل لملوحة التربة والمياه

أكد الدكتور نعيم مصلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، توصل الباحثين بمركز البحوث التطبيقية والتابع لمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بمركز بحوث الصحراء إلى أقلمة نوع من نبات البانيكم المعمر، لتحمل الملوحة سواء كانت في التربة أو مياه الري من خلال إطلاق برنامج لنشر البانيكم لإنتاج الأعلاف تحت ظروف الملوحة وذلك للوصول إلى حزمة توصيات فنية قابلة للتطبيق على أرض الواقع والتي تخدم مناطق التوسع الأفقي التي تتصف بمياه جوفية عالية الملوحة مثل منطقة المغرة بجنوب العلمين بمحافظة مطروح وسيوه والتي تساهم في تنمية الثروة الحيوانية بتلك المناطق.

وفى هذا الإطار أوضح المهندس محمود عيد، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، والتابع لمركز بحوث الصحراء بأن فريق العمل بالمركز توصل لبعض الممارسات الجيدة لأقلمة نباتات البانيكم المعمر لتحمل الملوحة حتى 8000-10000 جزء في المليون، وتم تنفيذ 22 حقلا إرشاديا بمطروح، بالإضافة لحقول إرشادية بسيوه في حقول المزارعين والوصول إلى نسبة عالية من التبني لهذا المحصول.

وأشار المهندس عبدالحميد اسرافيل، مدير وحدة المراعي بمركز التنمية المستدامة بمطروح، والقائم على تنفيذ البرنامج إنه تم التوصل أيضا إلى طريقة مثلى لإنتاج شتلات من البانيكم لتكون أمهات تساعد المزارعين على سهولة الإكثار المحلي بحقولهم والتوسع في زراعة الأعلاف الخضراء بهدف الاستغلال الأمثل للمياه ذات الملوحة العالية والأراضي المتأثرة بالأملاح في إنتاج العلف وتنمية الثروة الحيوانية، وهذا يطبق لأول مرة بمناطق المراعي المتدهورة في محافظة مطروح.