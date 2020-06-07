بحوث الصحراء: رؤية السيسي لتنمية الزراعة سبقت إعلان الأمم المتحدة

قال دكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد في عام 2014، كان له رؤية استباقية لأهداف الأمم المتحدة وإصدارها رسمية، بأنه لا بد من الاهتمام بقطاع الزراعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن رؤية الرئيس هي التوسع الأفقي في الزراعة بصفة أساسية، ومنها مشروع المليون ونصف فدان، ومشروع 100 ألف صوبة زراعية ومشروع محور روض الفرج - الضبعة، واستكمال مشروع توشكى، واستكمال مشروع تنمية شمال سيناء ويضم 500 ألف فدان.

وحول المعايير التي يحكم من خلالها على صلاحية الأراضي للزراعة، قال "مصيلحي"، إنها كثيرة، دراسة تواجد المياه، حيث أن مصر بها الكثير من المتخصصين في المياه الجوفية، للتأكد من وجود المياه واستدامتها، والظروف المناخية أيضًا.

وأردف، أنه جرى زيادة ما يقرب من نحو مليوني ونصف فدان في عهد الرئيس السيسي، كما يتم يدرس زراعة 317 ألف فدان جديدة في غرب غرب المنيا، وستبدأ المرحلة الأولى من هذا المشروع بـ109 آلاف فدان بالمشاركة بين القطاع الخاص والقوات المسلحة، مؤكدًا على أن هناك خطوات جدية ورائدة في مجال التوسع الأفقي لم تحدث منذ خمسين عامًا.