القضاء الألماني يدين شخصا بالسجن 5 سنوات لدعمه الجماعات الإرهابية

أدانت المحكمة الإقليمية في مدينة دوسلدورف الألمانية اليوم، شخصا بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد اتهامه بتوفير الدعم للجماعات الإرهابية في سوريا.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن المتهم ألماني- تونسي، ولم يتم الكشف عن اسمه.وقال قضاة المحكمة، إن المتهم أرسل معدات رؤية ليلية وأجهزة تنظيف أسلحة نارية وسيارات إسعاف إلى تنظيم "أحرار الشام"، وقدم الدعم الإعلامي لتنظيم "داعش" الإرهابيين.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن المتهم وصف نفسه بأنه "جهادي سيبراني" على منصات التواصل الاجتماعي.وعثرت السلطات الألمانية على فيديو لتنظيم "داعش" على حاسوب خاص بالمتهم يظهر قتل بعض الأشخاص.