رئيس المحلة: متابعة أعمال التطوير بمدخل "العلو" الرئيسي للمواطنين

أصدر المهندس محمد صلاح رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، اليوم، توجيهاته إلى مساعديه، بالضرورة بدء أعمال تطوير البوابة الرئيسية لمدخل "العلو"، بطريق "طنطا– المنصورة"، حفاظا على تلبية رغبات المواطنين.

وذلك ضمن أعمال تطوير مدينة المحلة، بمشاركة مجتمعية من أبناء المدينة العمالية الوطنيين الشرفاء.

جاء ذلك بحضور المهندس عبدالمجيد كامل نائب رئيس المدينة، ونائبة رئيس حي ثان المحاسبة لمياء عبداللطيف، ومسؤل قسم الإنارة بالمجلس، ومدير إدارة أمن المجلس.

وشدد رئيس مجلس المدينة، بضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية، وإشراك المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، للارتقاء بمستوى الخدمات على مستوى المحافظة، حفاظا على الصالح العام خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر، أن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أعطى توجيهاته بأهمية استمرار أعمال تركيب بوابات التعقيم الذاتية، بمقار لجان الثانوية العامة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة، لاستقبال ماراثون الثانوية العامة.