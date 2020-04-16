صور.. رئيس المحلة: إزالة 11 حالة تعد على أراض الزراعية وأملاك الدولة

أصدراللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم الخميس، توجيهاته العاجلة إلى المحاسب حمدي صديق نائب رئيس المدينة، بضرورة تدشين سلسله من الحملات وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بقرية بشبيش بدائرة مركز المحلة.

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، للتصدي أمام الإزالات والضرب بيد من حديد أمام المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية.

كما أسفرت حملات الإزالة عن رفع 11 حالة تعد، وإزالة أسوار بلوكات على أرض زراعية في المهد بقرية سنبارة وأبو النجا، التابعة للوحدة المحليه بقريه بشبيش بنطاق يقع على مساحة فدان و3 قيراط و23 سهما، حيث جرت الإزاله وجرى ردم الموقع المذكورة.