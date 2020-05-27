رئيس مدينة المحلة يتابع رفع الإشغالات من منطقة الكورنيش

تفقد اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، الحالة العامة بالمدينة، وتابع مدى التزام المواطنين بتطبيق قرارات الحظر، رفقه خلال هذه الجولة كلا من المهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة، ومسؤل جهاز النظافه مجدي أبو الفتوح.

كما تفقد "زين العابدين" كورنيش كفر حجازي، وتابع حملة نظافة عامة لرفع الأتربة ومخلفات القمامة علي جانبي الطريق، وتأكد من مدى التزام المواطنين بتطبيق قرارات مجلس الوزراء، ومن غلق الكورنيش والحدائق والمتنزهات طوال الأسبوع الجاري تزامنا مع عيد الفطر المبارك .

وتابع رفع الإشغالات من كورنيش كفر حجازي ومصادرتها، وتحرير محاضر إشغال للمخالفين، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة رفع الإشغالات بشوارع المدينة ومتابعة التزام المحال التجارية والمقاهي والملاعب بتطبيق حظر التجوال .

ووجه رئيس المدينة بتكثيف حملات النظافة العامة بالقرى والمدن والأحياء ورفع القمامة والمخلفات والتراكمات أولًا بأول للحفاظ على الشكل الحضاري.