بعد شفائه من كورونا.. كريم قاسم ينشر صورة مع والده: قضينا يوم كامل

نشر الفنان الشاب كريم قاسم، على صفحات السوشيال ميديا الرسمية الخاصة به صورة تجمعه بوالده وعلق عليها: "المقابلة الأولى مع والدي من أكتر من شهر بعد النتيجة السلبية الثالثة من فيروس كورونا. وقضينا اليوم كله سوا".

يذكر أن كريم قاسم، نشر فيديو يحكي فيه تجربته بعد إصابته بفيروس كوفيد 19 "الكورونا" بهشتاج #الكورونا مش عيب.

وعبر كريم، عن تجربته كاملة من لحظة اكتشاف إصابته وحتى اليوم وهو في مرحلة الشفاء الكامل. وقال في الفيديو: إنه تردد كثيراً في أن يقوم بهذا الفيديو ولكن هدفه هو أن يؤكد أن مرض الكورونا أو الفيروس مش عيب ويجب أن لا نخفي ذلك الأمر وتبلغ إذا ظهرت عليك الأعراض لمن حولك لكي ياخذوا حظرهم لأن العيب أن تصاب بالفيروس وتخفي الأمر".

وأضاف أن الكورونا فيروس خطير ولكن لا يجب الفزغ ويجب أخذ الاحتياطات وأن أغلب الشباب يستطيعوا العلاج في المنزل بأخذ بروتوكول العلاج والالتزام به دون الحاجة للذهاب للمستشفى.

وأنهى الفيديو، بأن الدعم النفسي مهم وهو عامل كبير في طمئنه من يصاب بالفيروس لكي يعبر مراحل العلاج، وأن ربنا يرحم كل من توفي من فيروس كورونا ويصبر أهلهم وأنه يجب أن نقف مع بعضنا ونساعد بعضنا حتى نعبر هذه المحنة العالمية.

يذكر أن أحدث أعمال كريم قاسم كان مشاركته في مسلسل "لما كنا صغيرين" في رمضان، ومسلسل "مملكة أبليس" على شاهد، والذي ينتظر عرض الفصل الثاني قريباً، ومؤخراً عرض له فيلم "ليل خارجي" والفيلم العالمي "سواح" على NETFLIX.