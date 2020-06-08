ريهام حجاج: كريم قاسم لم يصب بكورونا في تصوير مسلسلي

قالت الفنانة ريهام حجاج، إنها تدرس ما ستقدمه خلال الفترة المقبلة بعد نجاح مسلسلها الأخير "لما كنا صغيرين"، مع الفنانين الكبيرين محمود حميدة وخالد النبوي.

وأضافت حجاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "أهم حاجة في الدنيا إننا نعمل عمل نحترم به الجمهور وذوقه، وإنه يعجب الجمهور جدًا، أهم حاجة الورق".

وتابعت: "قبل ما أعمل مسلسل رمضان الأخير الناس كانت بتقولي انتي مش موجودة، وده لأن أهم حاجة عندي الورق واختياره، الفكرة في الورق، لما بيكون الورق حلو بيبقى العمل كويس، ومشفتش مسلسلي حتى في رمضان، لأني أنهيت التصوير يوم 28 رمضان".

وعن الفنان كريم قاسم، قالت: "كنت بتكلم معاه على التلفون وعرفت إنه تعب فترة، بس متعبش بسبب التصوير، ومسافرش الجونة في حفلتي اللي قالوا عليها، هو خلص التصوير قبلنا بشوية، والحمد لله ربنا شفاه وعفاه".