بعد 20 يوما بالعزل.. إيجابية تحليل كورونا لرجاء الجداوي

كشفت مصادر بمستشفى عزل أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، إيجابية تحليل فيروس كورونا للفنانة رجاء الجداوي، وهو التحليل الثاني لها بعد الأول الذي تم إجراؤه في 27 مايو الماضي.

وما زالت رجاء الجداوي تخضع للعناية المركزة في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، ودرجة حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين في الدم 97، والضغط والنبض مستقرين.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي جرى حقنها بمصل البلازما حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بوزارة الصحة والسكان.

ومرعلى وجود الفنانة رجاء الجداوي بمستشفى عزل أبوخليفة 20 يوما، قضت منها 11 يوما في العناية المركزة و9 أيام في العناية العادية.