مدير مشروع القطار الكهربائي: مدة تنفيذ المشروع 24 شهرا

قال المهندس أيسر رأفت مدير مشروع القطار الكهربائي، إن محطة عدلي منصور تعتبر بداية خط القطار الكهربائي، والذي يتكون من 16 محطة، بطول 74 كم، ويمتد بعد ذلك ليصبح 84 كم، ويتضمن المشروع 6 كباري LRT، و4 كباري للسيارات، ونفقين، و3 قطاعات لجسر السكة وهي A وb وc، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا بناء ورشة كبيرة للقطار في محطة الروبيكي.

وأضاف رأفت، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار dmc، وتقدمها الإعلامية إيمان عبدالباقي، أن محطة بدر تعتبر ضمن أهم المحطات في المشروع كونها محطة انتقالية يخرج منها فرعين الأول للعاصمة الإدارية الجديدة والثاني للعاشر من رمضان.

وأوضح أنه للمرة الأولى في تاريخ مصر يجرى إنشاء قطار كهربائي، لافتا إلى أن المشروع يعتبر من أكبر وأهم المشروعات التي تنفذها الدولة على أرض الواقع، موضحا أن مدة تنفيذ المشروع 24 شهرا، وجميع العمالة والشركات المنفذة مصرية "دي حاجة لازم نقولها ونفتخر بيها".