مخرجة "اهرب يا كورونا" بعد فوزه بجائزة من العراق: العرض تحية للأطباء

عبرت الدكتورة غالية الزامل عن سعادتها بفوز عرض العرائس القفازية "اهرب يا كورونا" بجائزة من المهرجان الدولي الإلكتروني الأول للعرائس والدمى، والذي تنظمه كلية الفنون الجميلة بجامعة البصرة بالعراق، والذي انطلق في الأسبوع الماضي، بمشاركة 17 دولة عربية وأجنبية.

وعن فكرة المسرحية، أضافت "الزامل" لـ "الوطن": أنا حبيت أكتب حاجة عن حدث أو جائحة كورونا التي لخبطت حياة العالم كله، علي كافة المستويات وكل الأعمار فكتبت أغنية أو مسرحية غنائية ونشرتها كنص، أعجبت كثير من العاملين في المجال الأدبي، وفنانة صديقة أعجبها الكلام فطلبت مني أن أقوم بإخراج النص في شكل سيناريو يتوزع فيه الأدوار والأداء، وفعلا صممت العرائس وقامت بأداء العمل مع فريقها.

وعن كواليس إعداد العرض، أوضحت: هذا هو وقت استخدام السوشيال ميديا، وتوظيفها في توصيل الثقافة (أون لاين) وكذلك التدريب والتعليم أون لاين، فتم لإنجاز العمل في 10 أيام، كما كان من السهل تسويق العمل الثقافي ووصوله لأكبر قطاع من الجمهور، لافتة إلى أن العمل يقدم تحية للأطباء خط الدفاع الأول، كما يحمل رسائل ضمنية لتوعية الأطفال، كما يدعو إلى استثمار تواجد أفراد الأسرة مع بعض البعض في البيت لتشجيع أولادنا على القراءة.

شارك في تنفيذ عرض "اهرب يا كورونا" الفنانة سمر محروس تصميم المسرح والتصوير واذاعة، والطفلة نور مامون والطفلة قمر مأمون، والعرض تأليف وإخراج غالية الزامل.