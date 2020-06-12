المفتي: إتباع الإجراءات الوقائية جزء من الالتزام بأوامر ولي الأمر

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يجب الالتزام بمنظومة ولي الأمر، وهى تمثل الدولة المعاصرة، منوها بأن ارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين، والحفاظ على التباعد الاجتماعي هو جزء من الالتزام بأوامر ولي الأمر، وحفاظا على النفس، وحتى لا نلحق ضرر بغيرنا.

وأضاف "علام"، خلال برنامج "لقاء الجمعة" المذاع عبر فضائية dmc، أن النص الشرعي في القرآن والسنة والتطبيق العملي لهم، يؤكد أن كل إنسان مسئول مسئولية كاملة عما يصدر عنه، ويسأل عن كل ما يصدر عنه من قول أو فعل أو عمل.

وأشار إلى أن الموقف يوم القيامة سيكون عصيبا، إلا على من اتقى ربه، وأدى دوره بما يرضي ربه، مشددا على ضرورة أن يلتزم المواطن بالمنظومة المؤسسية، وهى الدولة أو المكان التي يعيش فيه.