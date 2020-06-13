حظك اليوم السبت 13-6-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجوزاء بقدرته على الدخول في علاقات جديده وتجاوز ما مر به من ظروف سيئة بشكل سريع، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

معاكسة القمر والمريخ لبرجك قد تصيبك بالتوتر والضغط، وعليك أن تثق بنفسك أكثر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك سحرا وجاذبية ورغم الضغوط تستطيع أن تتغلب على العقبات.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء مغني الراب قصى خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.