حظك اليوم الثلاثاء 9-6-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الجوزاء معرفة جيدة بكل الثقافات والمعارف والعلوم وفضوله في أن يكون شخصًا متميزًا.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يساعدك على التقاط الفرص وتنجح في اتخاذ خطوات تصب في مصلحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك إشراقة وتألقا وتساعدك على تعميق صلاتك بمن حولك وتنجح في ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.