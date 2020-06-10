حظك اليوم الأربعاء 10-6-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف مولود برج الجوزاء أنّه يفكر في الأمور بشكلٍ جيد في مختلف الأمور، بالإضافة إلى تميزه بالأمور المنطقية والحسابية، ويعرف بحسهم الفكاهي المحبب للمحيطين بهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي ينمي بداخلك الرغبة في المعرفة ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ والوقت مناسب للتأثير في الجنس الآخر أو لعرض آرائك بشجاعة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.